Samsun'da Pompalı Tüfek Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Pompalı Tüfek Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Samsun\'da Pompalı Tüfek Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını otlatan Gökhan B., elindeki pompalı tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B., hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.06.2024 10:21
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Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Gökhan B'nin (36) elindeki pompalı tüfek kazara ateş aldı.

Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B, kardeşi tarafından araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Gökhan B, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Pompalı Tüfek Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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