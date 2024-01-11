Samsun\'da Pompalı Tüfek Kazası: Çocuk Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendisini yaralayan çocuk, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sarıköy Mahallesi'ndeki evlerinde C.S. (10), babasına ait ruhsatlı pompalı tüfekle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.

Bacağından yaralanan C.S. ailesi tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

C.S. burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.