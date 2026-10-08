Samsun\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, İlkadım\'da su birikintileri oluştu

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, İlkadım'da su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi; İlkadım ilçesinde akşam etkili olan yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler kontrollü ilerledi, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.
Samsun'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, şemsiye kullanarak ya da kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sürücüler yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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