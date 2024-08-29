Samsun'da Sağlıksız Ortamda Muhafaza Edilen İlaç ve Tıbbi Malzeme Bulunduran Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Sağlıksız Ortamda Muhafaza Edilen İlaç ve Tıbbi Malzeme Bulunduran Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun\'da Sağlıksız Ortamda Muhafaza Edilen İlaç ve Tıbbi Malzeme Bulunduran Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da, sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı anlaşılan ilaç ve tıbbi malzeme bulunduran bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

29.08.2024 13:52
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Samsun'da, sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı anlaşılan ilaç ve tıbbi malzeme bulunduran zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde ve yanında bulunan alet çantasında arama yapan ekipler, sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı anlaşılan çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

samsun, Güvenlik, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Sağlıksız Ortamda Muhafaza Edilen İlaç ve Tıbbi Malzeme Bulunduran Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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