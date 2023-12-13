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Samsun'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın 5 şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun\'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
13.12.2023 - 20:45,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, iki grup arasında sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın 5 şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi İnce Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.B. (19), Ö.F.A. (16), Y.E.Ö. (17), M.B.B. (19) ve A.E.B. (18), sokak ortasında tartıştıkları Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.M.Ç.'yi (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaralayıp, ardından taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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İlkadım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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