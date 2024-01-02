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Samsun'da Sollama Yapan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Sollama Yapan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde B.Ç.'nin sollama yapmak isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada Erhan Üren hayatını kaybetti, eniştesi B.Ç. ise yaralandı.

Samsun\'da Sollama Yapan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
02.01.2024 - 11:20,
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SAMSUN'un Canik ilçesinde B.Ç.'nin (29) sollama yapmak isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada Erhan Üren (26) hayatını kaybetti, eniştesi B.Ç. ise yaralandı.

Kaza, dün Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. B.Ç.'nin sollama yaparken kontrolünü yitirdiği 52 AEL 428 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, sürücü B.Ç. ve yanındaki kayınbiraderi Erhan Üren ağır yaralandı. B.Ç., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye, Üren ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Sollama Yapan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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