Samsun'da Somon Balığına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Samsun'da Somon Balığına Yoğun İlgi

Samsun\'da Somon Balığına Yoğun İlgi

Samsun'da somon balığı, lezzeti ve uygun fiyatı ile tercih ediliyor; kilosu 150 lira.

02.05.2025 19:54
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Samsun'da, vatandaşlar, lezzeti ve besleyici özelliğinin yanı sıra fiyatının da uygun olması nedeniyle somon balığını tercih ediyor.

İlkadım ilçesindeki tezgahlarda yerini alan somon balığının kilosu 150 lidadan satılıyor.

Balıkçı Onurcan Köse, somon balığının fiyatı, lezzeti ve besin değeri dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kılçıksız oluşunun da tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Köse, "Tezgahlarımızda, somon, levrek ve alabalık var. Somonun ve alabalığın kilosu 150 lira, levrek ise 400 lira. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunya da var. Mezgit 300, barbunya 400, istavritin kilosu ise 150 liradan satılıyor. Şu an OMEGA oranı en yüksek balık somon olduğu için vatandaş ona rağbet gösteriyor. Fiyat olarak da uygun, neredeyse tavuk fiyatına somon satıyoruz. Şu an en fazla satılan balık somon balığı." dedi.

Somon balığının Yakakent ve Perşembe'den geldiğini aktaran Köse, "Güzel bir balık, kılçıksız oluşu müşteriyi cezbediyor. OMEGA yüksekliği nedeniyle vatandaş çocuğuna da yedirmek amacıyla en çok somon balığı alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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