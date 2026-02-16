Samsun'da Tabanca ile Ateş Açıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin eski eşinin evine tabancayla ateş açtı, olayda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K, kız kardeşinin eski eşi E.Ö'nün Alanyaykın Mahallesi'ndeki evine tabancayla 4-5 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, evde misafir olarak bulunan A.Y.'ye isabet etti.

Ayağından yaralanan A.Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.