Samsun'da Toplu Taşımada Rekor Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Toplu Taşımada Rekor Gün

Samsun\'da Toplu Taşımada Rekor Gün
07.04.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da günlük yolcu sayısı 111.489'a çıkarak rekor kırıldı. 45 yeni otobüs eklendi.

Samsun'da kent içi toplu taşıma otobüs hatlarında bir günde taşınan yolcu sayısının 111 bin 489'a ulaşarak rekor kırıldığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent içi toplu taşıma hizmetinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla son dönemde filoya 45 yeni otobüs dahil edildiği belirtildi.

Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının yüzde 25 artırıldığı aktarılan açıklamada, bu süreçte yeni hatlar oluşturulurken mevcut güzergahların da güncellendiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin iştiraki SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen kent içi toplu taşıma otobüs hatlarında 1 Nisan'da bir günde taşınan yolcu sayısının 111 bin 489'a ulaşarak günlük taşıma rekoru kırıldığı vurgulanan açıklamada, aynı gün hafif raylı sistem hattında ise 83 bin 786 yolcu taşındığı, böylece 1 Nisan'da otobüs ve tramvaylarla toplam 195 bin 275 yolcuya hizmet verildiğine işaret edildi.

Kent içi otobüs hatlarında daha önce 17 Şubat 2026'da 110 bin 618 yolcu taşındığı, aynı tarihte hafif raylı sistem hattında 90 bin 201 yolcu taşınırken, kent içi toplu taşımada günlük toplam yolcu sayısının 200 bin 819 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, şehir merkezinde geniş bir ulaşım ağında hizmet veren kent içi toplu taşıma sisteminde filoda 221 otobüs bulunduğu, otobüslerin 44 hatta günlük 1900 sefer gerçekleştirdiği belirtildi.

Kent içi otobüs hatlarında 2025 yılında toplam 24 milyon 550 bin yolcu taşındığı anlatılan açıklamada, hafta içi ortalama 78 bin yolcunun kullandığı otobüs hatlarında eğitim öğretim döneminin başlamasıyla günlük yolcu sayısının 100 binin üzerine çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Toplu Taşımada Rekor Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:29:37. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Toplu Taşımada Rekor Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.