Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
H.K.B. (23) idaresindeki 61 EK 214 plakalı otomobil, Dalbahçe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (47) çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?