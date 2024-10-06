Samsun'da Tramvay Ambulansa Çarptı, 4 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Tramvay Ambulansa Çarptı, 4 Yaralı

Samsun\'da Tramvay Ambulansa Çarptı, 4 Yaralı

İlkadım'da tramvay, yol geçişinde ambulansa çarptı; 3 sağlık çalışanı ve 1 yolcu yaralandı.

06.10.2024 22:31
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde duraktan kalkan tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen ambulansa çarptı. Devrilen ambulansta 3 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Fuar Caddesi istikametine girmeye çalışan İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulans, Gar durağından çıkan vatman Sinan E. İdaresindeki tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ceylan ile sağlık çalışanları Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazer ile tramvay yolcusu Mehmet Eşici yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan meslektaşları ile tramvay yolcusunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tramvay yolunun kapanmasından dolayı tramvaylar kısa süreliğine ters istikametten ulaşım sağladı.

Ambulansın fuar içinde bulunan düğün salonundaki bir vakaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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