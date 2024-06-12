Samsun'da Tüfek Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle kazara kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi Kümpet mevkisinde hayvanlarını otlatan Gökhan B'nin (36) elindeki tüfek kazara ateş aldı.
Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B, kardeşi tarafından araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Gökhan B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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