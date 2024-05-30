Samsun'da Üreticilere ve Gıda İşletmelerine Güvenli Gıda Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Üreticilere ve Gıda İşletmelerine Güvenli Gıda Eğitimi Verildi

Samsun\'da Üreticilere ve Gıda İşletmelerine Güvenli Gıda Eğitimi Verildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde güvenli gıda ve hijyen eğitimi düzenlendi. Eğitimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş, katılımcılara gıda mevzuatı, güvenli gıda ve hijyen kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Engiz Kadın Kooperatifi üyeleri ve üreticiler katıldı.

30.05.2024 16:45
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üreticilere ve gıda işiyle uğraşan kişilere yönelik güvenli gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş, katılımcılara gıda mevzuatı, güvenli gıda ve personel, imalathane ve iş yeri hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Engiz Kadın Kooperatifi üyeleri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

19 Mayıs, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Üreticilere ve Gıda İşletmelerine Güvenli Gıda Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Üreticilere ve Gıda İşletmelerine Güvenli Gıda Eğitimi Verildi - Son Dakika
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