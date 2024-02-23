Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 672 sentetik ecza hapı ve 0,64 gram esrar ele geçirildi.

23.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:14
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet ve Esenevler mahallelerinde belirlenen ikamette arama yapıldı.

Aramada 672 sentetik ecza hapı ve 0,64 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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