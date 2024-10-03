Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,76 Kg Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 762 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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