 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlının da bulunduğu şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 22 zanlı gözaltına alındı
21.12.2023 - 14:49,
Abone Ol

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek

Son Dakika
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49 Ölen karısıyla günlerce yaşadı! İki köpeğin kadının cansız bedenini kemirmesine izin verdi
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:48:25. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement