Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çatalarmut Mahallesi'nde C.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Ekiplerin evde yaptığı aramada, 81 adet uyuşturucu hap, 51 adet sentetik malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
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