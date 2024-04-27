Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 1304 sentetik ecza hapı, 68 uyuşturucu hap, 0,42 gram sentetik uyuşturucu, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 260 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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