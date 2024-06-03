Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 1231 sentetik ecza hapı, 3,69 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 lira ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli B.B. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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