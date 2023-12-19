Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 270,60 gram metamfetamin, 873,80 gram sentetik kannabinoid, 244,02 gram esrar, 3 bin 191 sentetik ecza, 6,04 gram skunk, 2,05 gram kokain, 2 ecstasy, 7 esrarlı sigara, 6 hassas terazi, 26 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.