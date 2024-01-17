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Samsun'da yapılan operasyonda 31 bin 20 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da yapılan operasyonda 31 bin 20 makaron ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden genel güvenliği tehlikeye düşüren görüntüler paylaşan bir kişinin ikamet ve iş yerine yapılan operasyonda 31 bin 20 makaron, 1 kilo 600 gram kıyılmış tütün, tütün sarma makinesi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da yapılan operasyonda 31 bin 20 makaron ele geçirildi
17.01.2024 - 17:42,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren görüntüler paylaştığı tespit edilen bir şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda doldurulmuş ve boş toplam 31 bin 20 makaron, 1 kilo 600 gram kıyılmış tütün, tütün sarma makinesi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan operasyonda 31 bin 20 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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