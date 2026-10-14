Samsun İlkadım'da okul görevlileri, gagasına olta iğnesi saplanan martıyı kurtardı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da okul görevlileri, gagasına olta iğnesi saplanan martıyı kurtardı

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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde gagasına olta iğnesi saplanmış ve misina dolanmış martıyı gören okul görevlileri, kuşu kurtardı. Görevliler, martının gagasındaki iğne ve misinayı dikkatlice çıkararak doğal yaşamına bıraktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gagasına olta iğnesi saplanan martı, okul görevlilerince kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi görevlileri, okul bahçesinde gagasına olta iğnesi saplanmış ve misina dolanmış bir martı gördü.

Martının gagasındaki olta iğnesini ve misinayı dikkatlice çıkaran görevliler, kuşu daha sonra doğaya saldı.

Kaynak: AA
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