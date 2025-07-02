Samsun İtfaiyesi 263 Yangına Müdahale Etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı yıl başından bu yana orman ve anız yangınlarına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ocak ayından itibaren 13 orman, 250 anız olmak üzere 263 yangına müdahale ederek olası büyük felaketlerin önüne geçti.

Her türlü doğal afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olan Samsun itfaiyesi, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla yangın riskine karşı teyakkuzda bulunuyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde alevlerin yerleşim yerlerine veya geniş ve doğal alanlara sıçraması engellendi.

İtfaiye yetkilileri, özellikle tarım alanlarında kontrolsüz şekilde yakılan anızların ciddi çevresel tahribata ve sağlık sorunlarına yol açtığına işaret ederek, bilinçsizce yakılan anızın sadece toprağın verimini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda geniş alanlara yayılabilecek yangınlara davetiye çıkardığını kaydetti.

Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, cam şişe gibi atıkların doğaya bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.