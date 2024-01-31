Samsun Keşif Kampüsü\'nde Eğitimler Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince açılan Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitimler sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut öğrencilerin dışında yarı yıl tatiline giren öğrencilerin de atölye, keşif, bilim ve teknoloji alanlarında özel eğitim çalışmalarına katıldığı belirtildi.
T3 Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü'nde 9-11 yaş grubundaki 300 öğrencinin eğitim aldığı vurgulanan açıklamada, 2 Şubat'a kadar isteyen öğrencilerin 2 günlük eğitime katılabileceği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Bilim Okulları Koordinatör Yardımcısı Birol Genç, kampüste öğrencilere tematik atölyelerde sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitim imkanı sunulduğunu ifade etti.
Sınavla seçilen öğrencilere 8 alanda kariyer ve farkındalık eğitimi verildiğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:
"Sarmal müfredat yöntemiyle düzenlediğimiz eğitimler, öğrencilerimizin kavramları deneyerek ve yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlıyor. Samsun Keşif Kampüsü, çocuklarımızın bilim, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında kapsamlı bir eğitim alarak gelecekteki liderler olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yaptığımız her çalışmanın genç nesillerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak adına önemli adımlar olduğunun bilincindeyiz."
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