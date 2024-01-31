 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Keşif Kampüsü'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Keşif Kampüsü'nde Eğitimler Devam Ediyor

Samsun Keşif Kampüsü\'nde Eğitimler Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Samsun Keşif Kampüsü'nde, yarı yıl tatiline giren öğrencilerin de atölye, keşif, bilim ve teknoloji alanlarında özel eğitim çalışmalarına katıldığı belirtildi. T3 Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında oluşturulan kampüste, 9-11 yaş grubundaki 300 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrencilere sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitim imkanı sunulan kampüste, ayrıca seçilen öğrencilere kariyer ve farkındalık eğitimi de veriliyor.

31.01.2024 12:19
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesince açılan Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitimler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut öğrencilerin dışında yarı yıl tatiline giren öğrencilerin de atölye, keşif, bilim ve teknoloji alanlarında özel eğitim çalışmalarına katıldığı belirtildi.

T3 Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü'nde 9-11 yaş grubundaki 300 öğrencinin eğitim aldığı vurgulanan açıklamada, 2 Şubat'a kadar isteyen öğrencilerin 2 günlük eğitime katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Bilim Okulları Koordinatör Yardımcısı Birol Genç, kampüste öğrencilere tematik atölyelerde sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitim imkanı sunulduğunu ifade etti.

Sınavla seçilen öğrencilere 8 alanda kariyer ve farkındalık eğitimi verildiğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Sarmal müfredat yöntemiyle düzenlediğimiz eğitimler, öğrencilerimizin kavramları deneyerek ve yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlıyor. Samsun Keşif Kampüsü, çocuklarımızın bilim, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında kapsamlı bir eğitim alarak gelecekteki liderler olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yaptığımız her çalışmanın genç nesillerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak adına önemli adımlar olduğunun bilincindeyiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Keşif Kampüsü'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 12:42:25. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Keşif Kampüsü'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement