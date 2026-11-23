Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun kuzeydoğu kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden esen rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.