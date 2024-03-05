Samsun, Ordu ve Sinop\'ta Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde iftar sofraları ?Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da ?Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, ?Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde kurulacak.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 135 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 32 milyon 930 bin 583,31 lira, işlem miktarı ise 2.771,08 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 594 bin 982,11 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.
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