Samsun, Ordu ve Sinop'ta Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek - Son Dakika
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Samsun, Ordu ve Sinop'ta Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek

Samsun, Ordu ve Sinop\'ta Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verileceği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı. Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde iftar sofraları kurulacak.

05.03.2024 16:07
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde iftar sofraları ?Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da ?Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, ?Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde kurulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun, Ordu ve Sinop'ta Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek - Son Dakika

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