Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye kivi üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin üretildiği kentte çiftçilerin yanlış uygulamalar ile ürün kaybı yaşamaması için doğru hasat yapması konusunda uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da 5 bin 877 dekar alanda kivi üretildiği belirtildi.

Türkiye'deki kivi üretiminin yüzde 15'inin Samsun'da yapıldığı bildirilen açıklamada, "Kivi hasat, taşıma ve depolama süreçlerinde yapılan yanlış uygulamalar önemli ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu hatalar ürün kaybını yüzde 5 ile yüzde 50 arasında artırabilmektedir. Kivide doğru hasat zamanının belirlenmesinin depolama ve raf ömrünün uzatılması, kalite kayıplarının ve fiziksel zararların önlenmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Hasat öncesinde kivide suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranına bakılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kivi, klimakterik bir meyve olduğundan hasat olumuna ulaşması ile yeme olumuna gelmesi farklı dönemlerde gerçekleşir. Hasat zamanının belirlenmesinde suda çözünür kuru madde meyve eti sertliği, meyve büyüklüğü ve çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre gibi kriterlerden yararlanılmaktadır. Bunlar içinde refraktometre ile ölçülen SÇKM değeri önemli bir göstergedir. Hasat döneminde kivilerde SÇKM'nin 6,5 ila 7 Brix seviyesine ulaşması önemli bir hasat kriteridir. Bununla birlikte çeşit, iklim ve yetiştirme koşulları da dikkate alınmalıdır. Ayrıca hasat sırasında meyvelerin ezilmesi, çizilmesi, düşürülmesi veya darbe alması depolama sürecinde çürüme ve kalite kayıplarını artırmaktadır."

Yağışlı veya çiğli dönemlerde ıslak meyvelerin depolanmasının ürün kaybı riskini artırttığı ve hasadın kuru havalarda yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Üreticilerimizin doğru hasat zamanına uymaları, hasat ve depolama sırasında meyveleri fiziksel zararlardan korumaları ve bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun kullanmaları, ürün kalitesinin korunması, kayıpların azaltılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.