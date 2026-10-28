Samsun Terme\'de çıkan yangın müstakil bir evi kullanılamaz hale getirdi

Samsun Terme'de çıkan yangın müstakil bir evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde Recep Köse'ye ait müstakil evde nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Hüseyinmescit Mahallesi Dikbaşı Sokak'ta Recep Köse'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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