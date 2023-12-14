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Samsun Valisi Tavlı Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Samsun Valisi Tavlı Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesine TOGG ile gelen Vali Tavlı, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Samsun Valisi Tavlı Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu
14.12.2023 - 21:24,
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Samsun'un Alaçam ilçesine TOGG ile gelen Vali Tavlı, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kaymakamı Fatih Kayabaş'ı makamında ziyaret ederek, kurum amirleri ile yapılan toplantıya başkanlık edip ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, ardından Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alaçam Ziraat Odası, Şoförler Odası ve Alaçam Belediyesine gidip Mübadele Müzesi'ni gezdi.

Tavlı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın ailesini de ziyaret ederek sohbet etti.

Tavlı'ya ziyaretlerinde Kaymakam Kayabaş, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez ile siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA
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