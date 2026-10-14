Samsun Vezirköprü'de 77 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi

Samsun Vezirköprü'de 77 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi, komşularının kontrolünde evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 77 yaşındaki Ali Erdemir, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yenidüzce Mahallesi'nde Erdemir'den bir süre haber alamayan komşuları, kontrol etmek amacıyla evine gitti.
Erdemir'i evinde hareketsiz halde bulan komşuları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdemir'in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Buradaki ön incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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