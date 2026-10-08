Samsun Vezirköprü\'de kaynak kıvılcımı samanlığı tutuşturdu, 7 bin balya zarar gördü

Samsun Vezirköprü'de kaynak kıvılcımı samanlığı tutuşturdu, 7 bin balya zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Adatepe Mahallesi'ndeki bir samanlıkta kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. İtfaiye, orman işletme arazözleri ve vatandaşların desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Keskin'e ait samanlığın yanında kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar samanları tutuşturdu.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 7 bin balya saman zarar gördü.
Kaynak: AA
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