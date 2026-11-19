Samsun Gazi Halk Kütüphanesi'nde görev yapan kütüphaneci Merve Gedik Çoban, COP31 kapsamında oluşturulan İklim Kütüphanesi'nde koordinasyon görevini üstlendi.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Uluslararası İklim Zirvesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından "Yeşil Alan" içinde oluşturulan İklim Kütüphanesi, kütüphanelerin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda tanıtıyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kütüphanelerin çevre duyarlılığının artırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerde ekolojik farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen İklim Kütüphanesi'nde, kütüphanelerin bu alandaki çalışmalarının ziyaretçilerle buluşturulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, Samsun Gazi Halk Kütüphanesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Merve Gedik Çoban, 17-19 Kasım tarihleri arasında İklim Kütüphanesi'nin koordinasyon görevini üstlendi.

Samsun Gazi Halk Kütüphanesi'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da temsil eden bu görev, kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişim sağlayan kurumlar olmadığını, aynı zamanda çevre bilincinin geliştirilmesine, toplumsal farkındalığın artırılmasına ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunan önemli yaşam alanları olduğunu ortaya koyuyor.