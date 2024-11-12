San Francisco'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika
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San Francisco'da Filistin Destek Gösterisi

Filistin taraftarları, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı San Francisco'da protesto düzenledi.

12.11.2024 10:48
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SAN ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde toplanan Filistin taraftarları, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e desteği nedeniyle hükümete karşı protesto düzenledi.

Filistin destekçileri, San Francisco kentinde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile "Savaş suçları için silahlanmaya son verin", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gaziler silah ambargosu istiyor" yazılı pankartlar taşıyan ve ABD'yi İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto eden göstericiler, "Özgür, özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericilerden bazıları ise kendilerini Demokrat Senatör Alex Padilla'nın ofisinin önüne zincirleyerek protestolarını sürdürdü.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 787 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel San Francisco'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika

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