Sana'da Hastanelerde İsrail Protestosu

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Yemen'in Sana kentindeki hastanelerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alması protesto edildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Sana kentindeki 14 hastanede, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliam ve sonuncusu Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin kuşatılması olmak üzere yürütülen soykırım suçlarındaki ısrarına karşı çeşitli protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Gazze'deki sağlık alanında işlenen abluka suçlarının devam etmesinin tehlikesine dikkati çeken protestocular, tüm uluslararası sağlık ve insani alanlarda hizmet veren örgütlerin derhal harekete geçmesini gerekli kıldığının altını çizdi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nden "acil yardım" çağrısı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde tıbbi hizmetlerin durması halinde insani felaketin daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

Ebu Safiyye, bir kez daha "hastanelere acilen tıbbi malzeme ve insani yardım girişi sağlanması" çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine önceki gün düzenlenen saldırıda Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralanmıştı.

Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamasında, "Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi ve sağlık personelini hedef alan İsrail ordusu, son iki haftadır saldırılarını yoğunlaştırdığı hastaneyi birçok kez bombaladı ve acil servis ve ameliyathane gibi bazı kritik bölümlerini doğrudan hedef aldı.