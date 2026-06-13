Sanal Medyadan Güvercin Hobisine

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde güvenlik görevlisi Ali Gülcü (38), sanal medyada bağımlılığından posta güvercini beslemeye başlayarak kurtuldu.

Reyhanlı'da evli ve 3 çocuk babası Ali Gülcü, 6 yıl önce sanal medyada çok vakit geçirdiği için posta güvercini beslemeye başladı. Ailesi ve işinden arta kalan zamanını hobisine harcayan Gülcü, müstakil evinin çatısına inşa ettiği kümesindeki güvercinlerin sayısını 100'e kadar yükseltti. Sanal medya başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan güvercin hobisi sayesinde uzak durduğunu kaydeden Gülcü, "Buradaki kuşların birçoğunu kendi damızlık kümesinde elde ettim. Bu vesileyle onlara bir baba edasıyla bakıyorum. Sevgi ile ilgileniyorum" dedi.

Güvercin beslemeye başladıktan sonra tüm sanal medya bağımlılığından kurtulduğunu anlatan Ali Gülcü, "Beni birçok kötü alışkanlıklardan, bağımlılığı olan şeylerden uzak tuttuğuna inanıyorum. Sanal medya, telefon, tablet, televizyon bağımlılığından kurtuldum. Zamanımın büyük bir kısmını iş ve ailem hariç kuşlarla geçiyorum. Burada arkadaşlarınla kuşlarımla vakit geçirerek harcıyorum. Bu hobinin bende faydalı olduğuna inanıyorum. Sanal medya bağımlısı olanlara mutlaka bir hobi edinmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.