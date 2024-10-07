Sanat Etkinlikleri Haftası - Son Dakika
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Sanat Etkinlikleri Haftası

Bu hafta konser, tiyatro, sergi gibi birçok sanat etkinliği dünya genelinde gerçekleşecek.

07.10.2024 10:18
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Çeşitli ülkelerde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İngiltere bu hafta 3 ayrı sanat fuarına ev sahipliği yapacak. Fotoğraf, mücevher ve dekoratif sanat çalışmalarının sergileneceği "PAD London", 10 Ekim'de kapılarını sanatseverlere açacak.

Çağdaş sanat örneklerinin sergileneceği "Frieze London" fuarı, 9-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Afrika kültürüne dair sanat çalışmalarının sanatseverlerle buluşacağı "1-54 Çağdaş Afrika Sanat Fuarı" 10-13 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

İtalya'nın Verona kentinde 11-13 Ekim'de "Art Verona" fuarı gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında farklı dallardan sanat çalışmaları, 135 ayrı galeride sergilenecek.

Konserler

Ünlü piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı 11 Ekim'de Madrid'de konser verecek.

Yönetmen ve müzisyen Emir Kusturica, Latin Amerika turnesi kapsamında bugün Meksika'nın Tlajomulco de Zuniga kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Kanadalı rock müzisyeni Bryan Adams yarın Frankfurt'ta, 9 Ekim'de Stuttgart'ta, 10 Ekim'de Leipzig'de, 13 Ekim'de de Çekya'nın Brno kentinde sahne alacak.

Lauryn Hill & The Fugees 9 Ekim'de Cardiff'te, Janet Jackson 10 Ekim'de Amsterdam'da, Melanie Martinez 11 Ekim'de Frankfurt'ta, Bob Dylan 10 Ekim'de Berlin'de konser verecek.

Iron Maiden 9 Ekim'de ABD'nin Arizona eyaletinde, Judas Priest 10 Ekim'de ABD'nin Portland kentinde, David Gilmour ise 10-11 Ekim'de Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

Film festivalleri

"Ghent Film Festivali 2024", 9 Ekim'de Belçika'nın Ghent kentinde sinemaseverlere kapılarını açacak. Filistinli yönetmen Michel Khleifi, festivalde söyleşi gerçekleştirecek.

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek "BFI London" film festivali, 9 Ekim'de başlayacak. Festival, dünyanın en iyi yeni film ve dizilerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

ABD'nin Indiana eyaletinde "33. Heartland Uluslararası Film Festivali", 10 Ekim'de kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde başarı sağlayan filmlere 8 ayrı dalda ödül verilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Kd Amond'un yönettiği korku filmi "The Unraveling" ile reformist kimliğiyle bilinen İrlandalı rahip John Flanagan'ın hayatını anlatan "Heart of a Servant-The Father Flanagan Story" belgeseli yarın ABD genelinde sinemalarda olacak.

Barnaby Thompson'ın yazıp yönettiği komedi filmi "Mad About the Boy: The Noel Coward Story", 9 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.

J.C. Lee'nin yazıp yönettiği korku filmi "Bad Genius", Brad Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Silent Hour", Julia Jackman imzalı komedi filmi "Bonus Track", yönetmenliğini David Winning'in üstlendiği "Curious Caterer: Forbidden Fruit", Damien Leone'un yazıp yönettiği korku filmi "Terrifier 3", Jason Reitman'ın yazıp yönettiği komedi filmi "Saturday Night" ve Donald Trump'ın gençliğini konu alan Ali Abbasi imzalı politik drama "The Apprentice", 11 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat Etkinlikleri Haftası - Son Dakika

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