Sanatseverler İçin Etkinlik Zamanı - Son Dakika
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Sanatseverler İçin Etkinlik Zamanı

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Bu hafta dünyada birçok film festivali ve müzik etkinliği sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivallerinden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İsviçre'de düzenlenecek Locarno Film Festivali 5-15 Ağustos'ta, bağımsız sinemadan örnekleri ve uluslararası yapımları, tarihi Piazza Grande'de izleyiciyle buluşturacak.

Belgesel ve kısa film alanında Balkanlar'ın önemli sinema etkinliklerinden biri olan Dokufest, 7-15 Ağustos'ta Kosova'da Prizren'de gerçekleştirilecek.

Cobb Uluslararası Film Festivali 6-9 Ağustos'ta, bağımsız film yapımcıları ile uluslararası sinema profesyonellerini ABD'de bir araya getirecek.

Dünya sinemasından yeni yapımlar, belgeseller ve özel gösterimler, 6-23 Ağustos'ta Avustralya'da düzenlenecek Melbourne Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzik festivalleri

İngiltere'de düzenlenen BBC Proms Klasik Müzik Festivali, Londra'da 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Outside Lands Müzik Festivali, 7-9 Ağustos'ta ABD'nin San Francisco şehrinde rock, pop, hip hop ve elektronik müzik sanatçılarını aynı sahnede buluşturacak.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen Musikfest, 9 Ağustos'a kadar yüzlerce konser ile açık hava etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Sanremo kentinde gerçekleştirilecek Pina Festival, 6-9 Ağustos'ta elektronik müzik ile görsel sanatları bir araya getiren disiplinlerarası bir program sunacak.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Castelbuono kentinde 6-9 Ağustos'ta yapılacak Ypsigrock Festivali, 29. yılında tarihi kale atmosferinde alternatif ve bağımsız müzik gruplarını ağırlayacak.

Sergiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Tate Modern'de 25 Haziran'da açılan "Frida: The Making of an Icon" sergisi 3 Ocak'a, Ana Mendieta retrospektifi ise 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Hayward Gallery'de devam eden Anish Kapoor sergisi de 18 Ekim'e kadar görülebilecek.

ABD'de, New York'taki MoMA'da "It's Alive! A Century of Animation from the Collection" sergisi 2027 yazına kadar sürecek.

"Western-style Architecture in Japan" sergisi, 23 Ağustos'a kadar Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Edo-Tokyo Museum'da ziyaret edilebilecek.

Dijital sanat ve medya sanatı sergileri, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Seoul Museum of Art'ta (SeMA) görülebilecek.

ABD sinemaları

ABD sinema salonlarında bu hafta süper kahraman, aksiyon, animasyon ve korku türlerindeki yapımlar öne çıkıyor.

Seidi Haarla ve Rupert Grint'in rol aldığı drama, korku ve gerilim türündeki "Nightborn", animasyon, macera ve komedi türündeki "Animal Farm", korku filmi "The Strangers: Chapter 3" ve komedi-korku yapımı "For Sale by Exorcist" vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanatseverler İçin Etkinlik Zamanı - Son Dakika

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