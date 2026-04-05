Sancaktepe Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı

05.04.2026 12:48  Güncelleme: 15:30
(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından Hilal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı.

Sancaktepe Belediyesi, "Sancaktepe Kazanmaya Devam Ediyor" vizyonu kapsamında hayata geçirdiği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Hilal Mahallesi'nde 13 bin 484 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 7 bloktan oluşan merkezde, sahipsiz sokak hayvanlarına modern şartlarda teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve barınma hizmeti sunulacak.

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde Vali Yardımcısı Kaya, "Sahipsiz hayvanlarımızı, yani can dostlarımızı; bizlerin merhametine muhtaç bu değerli canlıları, burada inşallah daha sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşturacağız. Aynı zamanda tüm ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağı bir hizmet alanı oluşturmuş olacağız. Bugün bu tesis Sancaktepe'de açılıyor. Ancak son dönemde, malumunuz, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması; hem kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından hem de toplum sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu canlılara bakım ve barınma hizmeti sunmamız gerekiyor. Çünkü bu durum, gelişmiş ülkelerin standartlarından biridir. Dünyanın farklı ülkelerine baktığımızda, özellikle gelişmiş ülkelerde sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlar görmüyoruz. Bu hayvanlar rehabilitasyon merkezlerinde barındırılıyor, öncelikli olarak da sahiplendiriliyor" dedi.

"Göreve geldikten sonra süreci hızlandırdık"

Yeğin de "Seçimlerden yaklaşık 3-4 ay önce, aslında 2018 yılında çıkarılan bir kanunla, ilçe belediyelerine Orman Bakanlığı tarafından 75 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Bu kapsamda, orman vasfındaki arazilerin ilçe belediyelerine verilmesi ve bu alanlarda hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması planlandı. 2018'de yürürlüğe giren bu kanun doğrultusunda söz konusu alan, 2023 yılında belediyemize tahsis edildi. Göreve geldiğimizde, bizden önceki yönetim tarafından bir bloğun kaba inşaatının tamamlandığını, diğer bloğun ise kaba inşaat çalışmalarının sürdüğünü gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldikten sonra süreci hızlandırdık. İhale işlemlerini tamamladık ve tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında yaşanan aksaklıkları giderdik. Ardından barınağın tüm inşaatını tamamladık" diye konuştu.

"Doğal yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz"

Tesisin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Yeğin, "Sancaktepe'de, İstanbul genelinde ve ülke çapında bu alanda ciddi bir çalışma ve toplumsal beklenti var. Biz de sokakta yaşayan can dostlarımıza en iyi hizmeti sunacak bu tesisi tamamlayarak yaklaşık 20 gün önce tüm veterinerlik hizmetlerini burada vermeye başladık. Tesisimiz, toplam 12 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Arazinin dere ile ikiye bölünmesi nedeniyle karşı taraf da projeye dahil edildi. Bu alanda ayrıca doğal yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Toplam 12 bin metrekarelik kullanım alanı içerisinde 2 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Proje kapsamında bir idari bina, iki muayene odası ve iki operasyon odası yer alıyor. Tesisimizde günlük olarak pek çok hizmet sunuluyor. Veteriner hekimlerimiz, Türkiye'de pek çok barınakta bulunmayan diş operasyonları ve diş temizliği gibi hizmetleri de gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra kısırlaştırma, röntgen çekimleri, ameliyathane hizmetleri ve yoğun bakım ünitesi gibi birçok fonksiyon aktif olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Modern ve kapsamlı bir tesis kurduk"

Projenin yalnızca barınma ile sınırlı olmadığını söyleyen Yeğin, "Röntgen odası için ihale sürecimizi yeni tamamladık ve yaklaşık 30 milyon liralık ekipman alımı gerçekleştirdik. Tesisin Sancaktepe Belediyesi'ne toplam maliyeti yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. Bu önemli projeyi hayata geçirirken valiliğimiz ve bakanlığımızdan da destek aldık. Sağlanan hibe desteği bizim için oldukça kıymetliydi. Bu vesileyle sayın valimize ve sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Tesis içerisinde ayrıca bir konferans salonu, laboratuvar, kedi ve köpekler için yoğun bakım odaları, tıbbi malzeme depoları, kedi pansiyon odası ve personel için sosyal alanlar bulunuyor. 697 metrekarelik bir blokta 40 adet köpek boksu yer alıyor. Toplamda yaklaşık 220 köpek ve 200 kedi kapasiteli modern bir tesis oluşturduk" dedi.

Kaynak: ANKA

