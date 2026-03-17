Sancaktepe'de Eser Kaçakçılığına 4 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe'de Eser Kaçakçılığına 4 Tutuklama

17.03.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheliye 10'ar yıl hapis cezası isteniyor.

İstanbul Sancaktepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Mart'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar neticesinde Sancaktepe'de bir araca operasyon düzenlendiği ve 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, yapılan arama sonucunda, torbaların içerisinde Orta Çağ, Avrupa, Roma İmparatorluğu ve İslami döneme ait sikkelerin de aralarında bulunduğu 8 bin 582 parça eser ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen eserlerden 1'i hariç tamamının arkeolojik ve etnografik nitelikli tarihi eser statüsünde olduğu belirtilen iddianamede, gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde atılı suçu işledikleri belirtilerek, tutuklu şüpheli Adnan Karabüber ile diğer şüpheliler Ali Köleoğlu, Ali Sekmen ve Atilla Köloğlu'nun "2863 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:23:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.