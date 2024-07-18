Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı

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Sancaktepe'de gerçekleşen kuyumcu soygununda 3 kilogram altın gasp edildi ve çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, 11 şüpheliyi film gibi bir operasyonla yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 adet otomatik silah da ele geçirildi. Lider olduğu iddia edilen şüphelinin sakat olduğu için soygun sırasında araçtan inmediği belirlendi. Şüpheliler suçlarını itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

18.07.2024 14:31
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Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, SANCAKTEPE'de yaklaşık 3 kilogram altının gasp edildiği ve çıkan çatışmada 1 kişinin yaralandığı kuyumcu soygunu şüphelileri polis ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla yakalandı. 1' i kadın 11 şüphelinin yakalandığı anlar mobese kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 2 adet otomatik silah da ele geçirildi. Şüphelilerin lideri olduğu öne sürülen Cihan S.I.'nın 1 yıl önce vurulduğu bir olayda sakat kaldığı için soygun sırasında araçtan inmediği öğrenildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SOYGUN ANINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Sancaktepe'de Ankara Caddesi'nde 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli 3 şüpheli, kuyumcu önüne gelmişti. Ellerinde otomatik silah bulunan soyguncular, kuyumcuya girdikten sonra kahvaltı eden işletme sahiplerini etkisiz hale getirmiş, ardından da yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri poşetlere koymuştu. Bu sırada kuyumcu Nurettin Mengühan ile aralarında arbede çıkan soyguncular silahla ateş etmişti. Silahlı saldırıya kuyumcunun oğlu Özgür Mengühan'ın karşılık vermesi üzerine dükkan sahibi Nurettin Mengühan bacağından vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerin soygun yaptıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetmişti.

POLİS ALARMA GEÇTİ; SOYGUNDA KULLANILAN ARAÇ ORMANDA BULUNDU

Olayın ardından İstanbul polisi alarma geçti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis 300 kilometrelik yol boyuncu güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin olay yerine geldikleri kiralık otomobilin izini sürdü. Otomobilin Kocaeli sınırları içinde ormanlık alanda terk edildiği tespit edildi. Otomobilde yapılan incelemede arka camının kırık ve araçta bazı kan lekelerinin olduğu da belirlendi.

GEBZE'DE FİLMLERİ ARATMAYAN OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin başka bir araçla kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Şüphelilerin kullandığı otomobilin izi soygundan 1 gün sonra Gebze'de bulundu. Bir bankamatiğin önünde duran araca polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Otomobilde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yaptığı film gibi operasyon mobese kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAĞ EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından polis bu kez Kocaeli'nde bir bağ evine baskın yaptı; 5 kişi yakalandı. Bağ evinde yapılan aramada olayda kullandığı tespit edilen 2 adet otomatik silah ele geçirildi. Şüphelilere ait sahte pasaportla olayda kullandıkları otomobili kiralayıp teslim eden yabancı uyruklu 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

SAKAT HALDE SOYGUNA GELMİŞ

Sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen Cihan S.I.'nın 1 yıl önce başka bir olayda bacağından vurulduğu ve güçlükle yürüdüğü tespit edildi. Kuyumcu soygununa gelen şüpheliler arasında bulunduğu öğrenilen Cihan S.I.'nın bu nedenle otomobilde beklediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin gasp ettikleri altınları bir başka arkadaşlarına verdiklerini söylediği öğrenildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan, poliste daha önceden çlok sayıda suç kaydı olan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe\'de Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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