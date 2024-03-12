Sancaktepe\'de Ormanda Bulunan Ceset Davası

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Sancaktepe'deki ormanlık alanda Semih Sevim'in cesedinin bulunmasına ilişkin baba ve kızının yargılandığı davada alınan adli tıp raporunda, "boğulma sonucu ölen maktuldeki yaraların kim veya kimler tarafından oluşturulduğu konusunda tıbben ayrım yapılamadığı" belirtildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi katıldı.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye geldiği belirtilerek, okundu.

Raporda, "maktul Semih Sevim'deki yaralanmaların tamamının sanık tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılabileceği, tıbben ayrım yapılamadığı, Sevim'in bağla boğulma sonucu olay esnasında öldüğünün belirlendiği" tespitleri yer aldı.

Rapora karşı beyanda bulunan sanık Seçil Çiftçi, savunmalarının adli tıp raporunca doğrulandığını ileri sürdü.

Maktulü evden dışarıya çıkmak amacıyla alkol şişesi kullanarak bayıltmaya çalıştığı ve olayın devamında sopayla kendisini korumak için maktule vurduğunu savunan Çiftçi, yerde bulduğu külotlu çorapla maktulün kollarını bağlamak istediğini de ekledi.

Çiftçi, "Çorap ne ara boğazına gitti hiç anlamadım. Böyle bir şey yaşansın hiçbir zaman istememiştim, çok pişmanım. Defalarca şikayet ettim. Madem husumeti olduğunu biliyordunuz, neden kardeşinizi benden uzak tutmadınız? Olaydan önce 5 kez kapımı zorladı. Kör öldü badem gözlü mü oldu? Memleketten gelmiş bir hafta kapılarımda pusuya yatmış." ifadelerini kullandı.

Baba Cemal Çiftçi ise maktulü tanımadığını, olayla alakası olmadığını söyledi.

Müşteki avukatı Selman Ok, maktulü tutuklu sanığın tek başına öldüremeyeceğini, birden fazla kişi tarafından planlanarak öldürüldüğünü öne sürerek, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi'nin de tutuklanmasını, sanıkların en yüksek cezalara çarptırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Semih Sevim'in (40) cesedinin 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme mesire alanında bulunduğu anlatılıyor.

Otopsi raporunda, "Semih Sevim'in ölümünün, genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana geldiği" belirtilen iddianamede, bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına bu yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve maktulün ölümüne neden olan fiilleri babasıyla birlikte gerçekleştirdiği yönünde kanaat oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede, ifadesinde maktulü Şişli'deki evinde bir süre boğuştuktan sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğünü belirten Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.