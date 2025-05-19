Sanchez'den İsrail'e Eurovision'dan Men Çağrısı - Son Dakika
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Sanchez'den İsrail'e Eurovision'dan Men Çağrısı

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in uluslararası yarışmalardan men edilmesi gerektiğini savundu.

19.05.2025 18:20
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez, Madrid'de bir kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." dedi.

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision'a katılması, İspanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın talebiyle devlet televizyonu RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında Avrupa Yayın Birliğine (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.

RTVE, tepkisini Eurovision sırasında da ekranlara taşırken, ikinci yarı finalde İsrail'in temsilcisi sahneye çıkacağı sırada RTVE'nin festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." demişti.

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail'e karşı kullanılması halinde RTVE'yi ceza almakla tehdit ederken, İspanya devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınına geçmeden önce "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj paylaşmıştı.

Bu olayların ardından İspanya'da aşırı sağcı Vox partisi, RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez'in istifasını istemişti.

İspanya'da Sumar ittifakının ortaklarından Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partileri ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Sanchez'in sadece bu ülkenin Eurovision'dan men edilmesini savunmasını eleştiriyor.

Kaynak: AA

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