Sandu, Gagauz Özerk Yeri'ni Ziyaret Etti

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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesine bağlı Gagauz Özerk Yeri'ne ziyarette bulunarak sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin Avdarma köyünü ziyaret ettiğini belirtti.

Avdarma'da Gagauz sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiğini aktaran Sandu, görüşmede, Gagauz Türkçesi, kültürü ve geleneklerinin korunmasıyla ilgili konuları ele aldığı bilgisini paylaştı.

Sandu, "Bölgenin, Gagauz dili ve kültürünün korunması amacıyla kurulmasına rağmen bugün birçok sayıda insan ana dilini bilmiyor. Gagauz dilinin yok olmasını önlemek için ortak girişimlere ihtiyaç var. Bu sorunun çözümüne ulaşmak için birlikte çalışma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Rumen dilinin de öğretilmesiyle ilgili konuların da ele alındığını aktaran Sandu, "öğrencilerin, ülkenin hayatına entegrasyonunu sağlamak için Rumen dilinin öğretilmesine yönelik girişimlerin artırılması gerektiğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sandu, "Diyalog aracılığıyla her vatandaşın kendini saygın hissedeceği uyumlu bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ve ekibi, Sandu ile görüşmede yer almadı.