Saniye Yüksekdağ'ın Vefatı Üzerine Başsağlığı

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(ANKARA) - DEM Parti'den eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan açıklamada, Yüksekdağ ailesine başsağlığı dilenerek, "Aile üyelerinin kaybını rehin tutuldukları hapishanelerden öğrenen arkadaşlarımızın yas hakkını bile elinden alan bu zulüm sisteminden mutlaka hesap soracağız" denildi.

DEM Parti, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rehin tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı, yoldaşımız Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüksekdağ ailesinin acısını paylaşıyor, Saniye Yüksekdağ'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Aile üyelerinin kaybını rehin tutuldukları hapishanelerden öğrenen arkadaşlarımızın yas hakkını bile elinden alan bu zulüm sisteminden mutlaka hesap soracağız."