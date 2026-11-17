Şanlıurfa Birecik'te soba zehirlenmesinde aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Almaşar Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen anne, baba ve çocukları sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Almaşar Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne N.Y, baba F.Y. ve çocukları M.Y. fenalaştı.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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