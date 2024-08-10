Şanlıurfa\'da 223 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildi.
223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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