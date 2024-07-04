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Şanlıurfa'da 30 kelaynak kuşu göçe bırakıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 30 kelaynak kuşu düzenlenen törenle göçe bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda yetiştirilen 30 kelaynak kuşu, göç yoluna bırakıldı. Birecik Kelaynak Üretim İstasyonunda düzenlenen törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Birecik İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gök ile kurum müdürleri katıldı.

Dünyada popülasyonu Türkiye ve Fas'ta bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Sayıları 336'ya ulaşan kelaynak kuşlarının 30'u ayaklarına halkalar ve takip cihazları konulduktan sonra göçe bırakıldı.

Törenin ardından göçe bırakılan kelaynak kuşları ile ilgili konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, "Sayıları bugün 336 adede ulaşmış ve ara ara göçe bırakma faaliyetlerine başlamış durumundayız. 2021 yılında 15 adet, 2023 yılında 30 adet ve 2024 yılında yine 30 adet kelaynak kuşumuzu göçe bıraktık. İnşallah bu kuşlarımız göç yollarını bularak Nil Deltasına inecekler. Oradan da dönmelerini bekliyoruz" dedi.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ise, "30 adet kelaynak kuşumuzu göçe gönderdik. Bu kuşlarımızın ayaklarına gerekli bilgilendirme halkalarını takarak önümüzdeki yıl hepsinin dönmesini ümit ediyoruz. Döndüklerinde de durumlarını takip edeceğiz. Ben bu tesisin tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.