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Şanlıurfa'da Bekçiler Şüphelileri Ayaklarından Vurarak Yakaladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Bekçiler Şüphelileri Ayaklarından Vurarak Yakaladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi ayaklarından vurarak yakaladı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Şanlıurfa\'da Bekçiler Şüphelileri Ayaklarından Vurarak Yakaladı
08.01.2024 - 00:51,
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.

Bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi'nde birinin üzerinde tabanca bulunan 2 şüpheliyi durdurup aramak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya başladı.

Bekçiler, kaçarken kendilerine silahla ateş açan şahıslara karşılık verdi.

Olayda 2 şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Yaralı şahıslar, polisin olay yerine çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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