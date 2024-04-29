Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa\'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firari hükümlü A.B. yakalandı. Zanlının üzerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

29.04.2024 13:47
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B'nin kaldığı adresi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.B. yakalandı.

Zanlının üzerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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