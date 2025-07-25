Şanlıurfa'da Gazze Protestosu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Gazze Protestosu

Şanlıurfa\'da Gazze Protestosu
25.07.2025 19:56
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Şanlıurfa'da STK'lar, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, bölgede yaşanan açlık ve susuzluğa dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa STK Platformu'nun çağrısıyla Ali Şelli Parkı'nda toplananlar, Atatürk Bulvarı üzerinde sloganlar eşliğinde Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, "Gazze ölüyor, ayağa kalk" pankartı açıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Şanlıurfa Peygamber Sevdalıları Dernek Başkanı İbrahim Halil Güven, Gazze'nin sesi olmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Güven, her alanda sivil baskı oluşturmayı istediklerini söyledi.

Gazze'deki soykırımın bir an önce durması, bölgeye acilen ekmek, su ve ilacın ulaştırılması gerektiğini aktaran Güven, şöyle devam etti:

"Gazze'de gerçekleştirilen vahşi soykırım bir saat bile geciktirilmeden müdahale edilmesi gereken bir noktaya ulaşmıştır. Gazze'de açlık ve susuzluktan insanlar can veriyor. Masum bebekler bir yudum süt içemeden dünyaya veda ediyor. Bu durum bütün insanlık için bir utanç, silinmeyecek bir alın karasıdır. Bu utançtan kurtulmak için harekete geçmek herkesten önce bizim sorumluluğumuzdur. Zira o topraklarda en son düşen sancak bizim sancağımızdı. İnsani, vicdani, imani sorumlulukların yanında bir de tarihi sorumluluk taşıyoruz."

Dünyada vicdan sahibi halkların çığlıklarına rağmen yönetimlerin sessiz ya da hareketsiz kaldığına dikkati çeken Güven,."Bu vicdan haykırışına sözlü olarak eşlik eden yöneticilerimizin bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Zira sözün, kınamanın, lanetlemenin hiçbir anlam ifade etmediği iki yıllık süreçte anlaşılmış olmalıdır." dedi.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Gazze Protestosu - Son Dakika

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